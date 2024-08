Verona-Napoli biglietti in vendita da domani

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Asi disputerà il primo match di campionato per ildi Antonio Conte. Di seguito quanto leggiamo dal sito della società di De Laurentiis. La SSCinforma che iper il match Hellas, in programma domenica 18 agosto 2024, alle ore 18:30 allo stadio Bentegodi di, saranno incon le seguenti modalità: Come da determinazione 24/2024 del 06/08 del C.A.S.M.S. si impongono le seguenti limitazioni – Divieto didi qualsiasi biglietto per i residenti nella Regione Campania – Settori locali solo per i residenti nella Regione Veneto o ai sottoscrittori di tessera di fidelizzazione di Hellasovunque residenti. – Settore Ospiti acquisto senza limitazioni per i Residenti in tutte le regioni ad esclusione dei Residenti nella Regione Campania.