Ucraina scoppia un incendio nella centrale di Zaporizhzhia

(Di lunedì 12 agosto 2024)ieri in una torre di raffreddamento dellanuclearedi. Mosca parla di un attacco di droni delle forze di Kiev e di "gravi danni" alla struttura. Il presidente ucraino Zelensky accusa invece gli "occupanti russi". Nessun pericolo per la sicurezza dell'impianto, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Prosegue intanto l'offensiva dell'esercito di Kievregione frontaliera di Kursk, col Cremlino che promette "una dura risposta".