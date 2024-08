Slot soddisfatto del Liverpool in pista mentre la pre-stagione volge al termine

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 12 agosto 2024) 2024-08-12 09:14:17 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’allenatore del, Arne, si è dichiaratodella situazione della sua squadra in vista della prima partita di Premier League della. I Reds hanno battuto il Siviglia per 4-1 nella loro ultima partita ad Anfield, prima di affrontare l’Ipswich nel weekend di apertura, con diversi giocatori titolari della prima squadra in campo dall’inizio. Nel Merseyside sono andati a segno Diogo Jota, Luis Diaz e il diciassettenne Trey Nyoni, insieme a giocatori del calibro di Virgil van Dijk, Alisson Becker e Trent Alexander-Arnold. E nonostanteaffermi di aver visto tante cose positive durante la pre-, ha ammesso che le cose non vanno mai esattamente come previsto.