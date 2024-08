Salernitana | squadra fischiata all’intervallo Dia il più bersagliato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Non è iniziata con il piede giusto l’avventura di Giovanni Martusciello alla guida delladella sfida del primo turno di Coppa Italia contro lo Spezia infatti, la formazione di casa è sotto 0-2, e il pubblico dell’Arechi ha dimostrato tutto il suo dissenso, fischiando lanel momento del rientro negli spogliatoi. Il piùè Boulaye Dia, fischiato a ogni tocco di palla già da prima dello svantaggio dei granata: i tifosi dellainfatti non hanno gradito il comportamento dell’attaccante senegalese nel corso della passata stagione, quando si rifiutò più volte di scendere in campo e fu messo fuori rosa. Il clima che si respirava nei giorni scorsi era già di protesta nei confronti della società, rinforzato dalla prestazione piatta offerta dallanella prima frazione.