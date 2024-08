Prima TV Sky e NOW ' La Terra Promessa' con Mads Mikkelsen - On demand in 4K

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Arriva inTV su Sky l’ultimo film conLA, lunedì 12 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on. Su Sky il film sarà disponibile onanche in 4K.Tratto da tratto dal romanzo The Captain and Ann Barbara di Ida Jessen, il film è stato presentato in antein concorso alla 80ª Mostra del cinema di Venezia. Nel cast troviamonel ruolo del protagonista Ludvig Kahlen, Amanda Collin in quello di Ann Barbara e Simon Bennebjerg nei panni di Frederik De Schinkel.SINOSSI - Nel 1755, il capitano Ludvig Kahlen, caduto in disgrazia, si propone di conquistare l’aspra e inabitabile brughiera danese con un obiettivo apparentemente impossibile: fondare una colonia in nome del re. In cambio, riceverà per sé il titolo nobiliare che ha sempre disperatamente desiderato.