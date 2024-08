Parigi 2024 Macron | Fiero dei francesi Gli unici sconfitti sono quelli che non credevano nei Giochi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Emmanuel, presidente della Francia, ha rilasciato un’intervista a ‘L’Equipe‘ al termine deiOlimpici di: “orgoglioso dei. L’unico sconfitto è lo spirito dei perdenti: chi non credeva in queste Olimpiadi si è sbagliato“. Si è dunque tolto più di qualche sassolino dalla scarpa, che ha proseguito: “Per 7 anni in tanti ci hanno spiegato che era una follia ospitare i, che la cerimonia d’apertura sulla Senna era un’incoscienza in termini di sicurezza e che non saremmo riusciti a tuffarci nel fiume. E ancora che non avremmo vinto abbastanza medaglie e che finanziariamente sarebbe stato un bagno di sangue. E invece, alla fine, ce l’abbiamo fatta.state delle Olimpiadi straordinarie e hanno dimostrato che la Francia sa fare grandi cose quando è unita lavora collettivamente“.