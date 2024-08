Paoletti | Questo Napoli non vale neanche il quarto posto Servono ancora 5 6 giocatori ADL ci metta i soldi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il giornalista ed ex addetto stampa delcritica aspramente la gestione della squadra e del mercato. La vittoria in extremis delcontro il Modena in Coppa Italia ha scatenato una serie di critiche da parte di Paolo, giornalista ed ex addetto stampa del club partenopeo. In un lungo post su Facebook,ha espresso il suo disappunto riguardo l’attuale situazione della squadra e la gestione del mercato da parte della dirigenza.non ha risparmiato critiche alla prestazione del, che ha visto un Meret in grande forma evitare una sconfitta peggiore. L’ex addetto stampa ha sottolineato la difficoltà della squadra nel concretizzare le numerose occasioni create, citando le dichiarazioni di Antonio Conte che ha definito la partita un “bagno di realtà” e ha criticato l’incapacità di finalizzare i tiri.