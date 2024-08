Netanyahu vuole trascinare gli Usa in guerra contro l’Iran E Zelensky la Nato allo scontro con la Russia Parla Pellegrini M5S | Il governo Meloni? Inadatto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 agosto 2024) Prosegue laffensiva ucraina in, su cui è arrivato il benestare dell’UE. Un blitz che oltre adntanare la pace, sembra servire aper far incancrenire il conflitto e garantirsi il sostegno degli USA anche in caso di una vittoria di Trump. Marco, deputato e capogruppo M5S in Commissione Difesa della Camera, lei che idea si è fatto? “L’attacco ucraino in territorio russo ha sorpreso un po’ tutti, a partire dagli Usa e per finire alla Germania, considerato anche il recentissimo pubblico invito del presidenteallaa partecipare al secondo summit sulla pace. Dal punto di vista strettamente militare è un attacco che sembra avere poco senso perché disperde, in un ulteriore fronte, truppe e mezzi ucraini che sono tutt’altro che infiniti, come hanno dimostrato questi anni di