Miccichè addio Forza Italia | ‘Aderisco al Mpa di Lombardo’

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 12 agosto 2024)lasciaal Mpa di. “Fi ho contribuito a fondarla con Silvio Berlusconi e resterà sempre nel mio Dna. Laconcepita in Sicilia da Berlusconi non esiste più. Non c’è più traccia di quel partito liberale che per anni ha portato avanti i veri valori democratici . Non mi identifico in un partito che non riesce neanche a discutere dei diritti civili , basti pensare a quello che è accaduto recentemente in consiglio comunale a Palermo”: sono queste le parole di Micccichè. aggiornamento ore 9,10 “L’Mpa di Raffaele Lombardo è la scelta più coerente per chi come me si è speso per la Sicilia e per la sua autonomia – continua -. Un accordo netto in un momento cruciale per il futuro dell’autonomia.