Manovre balneari Zingaretti apre a Renzi ma è subito bufera

(Di lunedì 12 agosto 2024) L'ultima chances. La soluzione che tutti negano, ma che in molti fomentano. Un fritto misto difficile da digerire, ma potenzialmente utile per tornare al potere e per sedersi di nuovo su scranni prestigiosi. Nicolaall'ingresso di Matteonel centrosinistra. Nonostante siano ancora molti i dubbi e le perplessità tra grillini ed esponenti di Avs. «Dopo quello che è accaduto mi pare naturale che ci sia un dibattito e anche una certa diffidenza - ha affermato il capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo intervistato dal quotidiano La Stampa - Se oggi non provocasse un dibattito, il suo cambio di posizione sarebbe quasi trasformismo. Detto questo, il ripensamento diè positivo. Sapendo che a tutti sono richiesti onestà, serietà e spirito unitario. Si sta insieme per costruire, non per picconare».