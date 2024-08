Lutto nel giornalismo abruzzese | addio a Rita Consorte voce dei più deboli

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Pescara -, giornalista e attivista, è stata trovata senza vita nella sua casa di Spoltore all'età di 48 anni. Figura nota nel panorama giornalisticosi era distinta per il suo impegno a favore dei lavoratori precari e delle persone con disabilità, categorie a cui lei stessa apparteneva, vivendo con una modesta pensione di 300 euro al mese. Orfana di genitori e rimasta sola dopo la morte della zia e del fratello,aveva dovuto affrontare negli ultimi anni gravi problemi di salute, che l'avevano costretta ad abbandonare il lavoro. La sua passione per il, e in particolare per il Pescara Calcio, l'aveva portata a lottare con determinazione per i diritti dei più, arrivando persino a incatenarsi in piazza Italia, davanti alla Prefettura, per rivendicare il diritto al lavoro.