Lukaku offerta verbale del Napoli al Chelsea | 25 milioni più 5 di bonus Sky Sport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2024)delal: 25più 5 di. Ilattende la risposta del. Dopodiché in caso di risposta negativa, ildirettorebbe quei soldi su Neres del Benfica. È una cifra importante per un calciatore di 31 anni. Ed è anche la conferma che il club vuole accontentare Conte a prescindere dalla questione Osimhen. Le parole di Conte che hanno fatto accelerare il mercato delConte: «il mercato? Ci sono situazioni oggettive chiare a tutti. Stasera è stato un bagno di realtà» Dopo il passaggio del turno di Coppa Italia contro il Modena, il tecnico del, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset Non è stata una partita facile, ma questi giocatori delcol 4-3-3 hanno fatto grandi cose, sei convinto del tuo modulo? «L’anno scorso hanno preso 48 gol e hanno fatto molta fatica.