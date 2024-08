L’Inter piazza giovani ed esuberi | 4+1! Per due tutto fatto – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024), oltre a pensare a qualche nuovo innesto in entrata, dovrà cedere anche dei giocatori per fare spazio. In cinque sulla lista.– Ieriha pareggiato contro il Chelsea per 1-1 e tra cinque giorni esordirà in campionato contro il Genoa. Mancano anche pochi giorni alla fine del calciomercato estivo e da qui al 30 agosto, la dirigenza nerazzurra dovràre siache. Cinque sul piede di partenza: Alessandro Fontanarosa, Filip Stankovic, Martin Satriano, Eddie Salcedo e Joaquin Correa. Per i primi due, la strada sembra ormai tracciata. Fontanarosa, infatti, andrà alla Reggiana con la formula del prestito secco. Segno di comenon vuole perderne assolutamente il controllo.