La Juventus al fantacalcio | i titolari chi prendere e chi evitare

(Di lunedì 12 agosto 2024) Milano, 12 agosto 2024 - Il nuovo ciclo dellaè cominciato. Da Allegri a Thiago Motta, con una vera e propria rivoluzione in termini di gioco e interpreti. Il primo cambiamento radicale è in porta dove Szczesny è sul mercato e il posto da titolare è stato preso dal nuovo acquisto Di Gregorio. Via la difesa a 3, per una linea a quattro con centrali capaci di giocare con la palla tra i piedi. A centrocampo la parola d'ordine è duttilità: i nuovi arrivati Thuram e Douglas Luiz sono abili nelle due fasi, mentre davanti è dove ci sono più punti interrogativi: Yildiz e Vlahovic non si toccano, ma bisogna capire come risolvere la situazione legata a Federico Chiesa. Questasi candida tra le grandi protagoniste della lotta scudetto 2024/2025 e anche fantacalcisticamente parlando sono tanti i giocatori interessanti.