Ha sfondato l' Auditel | il film che fa impennare gli ascolti di agosto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Lo Squalo, Rete 4) Davvero si resta di stucco a guardare la curva de Lo squalo diretto da Steven Spielberg venuto alla luce nel 1974 e andato in onda venerdì in prima serata su Rete 4. Mai come in questo caso l'andamento del cosiddetto minuto per minuto ci racconta qualcosa delle paure recondite degli italiani. Partito con un traino praticamente inesistente, lo storicoha chiuso al 10% di share con punte di 600mila spettatori, arrivando in alcuni casi a superare le ammiraglie Rai 1 e Canale 5. A 50 anni dalla sua distribuzione nelle sale, esercita ancora sul pubblico un'attrazione così “morbosa” (detto senza moralismi) e ci racconta qualcosa della nostra collettività.