Giro del Casentino e lavori come cambia il traffico

(Di lunedì 12 agosto 2024) Arezzo, 12 agosto 2024 – Fino alla fine di agosto, 24 ore su 24, scatta il divieto di sosta con rimozione in sette stalli, delimitati da apposita segnaletica, dell’area di parcheggio compresa tra il civico 2 di via del Vingone e il civico 6 di via James Cook. Alcune strade cittadine saranno interessate dal passaggio del 107esimodel: dalle 14 alle 17,30 di domenica 18 agosto è istituito il divieto di sosta con rimozione in via Bernardo Dovizi, in via San Clemente, in via San Domenico, in via Sassoverde e in via Ricasoli. Un’ordinanza della prefettura disciplinerà la circolazione dinamica.