Gianmarco Tamberi e Thomas Ceccon c’è maretta fra i due? Il post sospetto

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il nuotatoreè tornato a casa con benmedaglie olimpiche al collo e proprio in queste ore ha condiviso su Instagram un pensiero del comico Andrea Pucci che, indirettamente, ha tirato una frecciatina aseppur senza mai nominarlo. Andrea Pucci (che ricordiamo tutti anche per la pessima battuta su Tommaso Zorzi) su Instagram ha scritto: “Questo è un campione condividendo una foto di, ndr si fa i c**i suoi, non fa scene da protagonista, vittima, vince e se ne va. E poi non lo c**a più nessuno perché si fa la sua vita senza continuare a fare l’attore che non è capace. Grande“. Un pensiero cheha condiviso con scritta “Pucci numero 1?. Il riferimento, seppur senza mai citarlo, è ache nel corso di queste Olimpiadi ha più volte aggiornato i fan sul suo stato di salute.