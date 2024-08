F1 | Alexander Albon recapitato un avvertimento a Sainz

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un arrivo davvero molto importante per la Williams che ha conquistato il “Sì”, rendendolo recentemente ufficiale, di Carlos. Lo spagnolo, appiedato dalla Ferrari che ha rinnovato il contratto a Charles Leclerc e ingaggiato Lewis Hamilton dalla Mercedes per il 2025, si è messo d’accordo con la scuderia di Wantage firmando per i prossimi anni. Un acquisto molto importante per il team inglese blu che schiererà l’iberico al fianco di. Proprio il pilota di origini thailandesi ha recentemente detto la sua sull’arrivo dell’iberico che diventerà il suo compagno di team già dalla prossima annata di Formula 1.parla di Carlos: “La Williams deve essere realista” (Credit foto – Getty Images)“Credo che sarebbe ottimistico dire che saremo davanti nel 2026 – ha spiegatoai microfoni di Gpfans.