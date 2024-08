Dossier appalti le parole di Gasparri

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Potrebbe finire all’attenzione della commissione parlamentare Antimafia la vicenda giudiziaria, portata avanti dai pm di Caltanissetta, che vede indagato per favoreggiamento aggravato dall’avere aiutato Cosa nostra, l’ex procuratore di Roma e Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone. Ad annunciare l’intenzione di portare in Parlamento le risultanze investigative dei magistrati siciliani su un presunto insabbiamento deimafia-, è il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio. aggiornamento ore 11.19 “Porteremo rapidamente in Commissione Antimafia la vicenda Pignatone”, taglia corto il parlamentare che non risparmia un duro attacco all’attuale presidente del tribunale del Vaticano. È “davvero sorprendente- afferma– che il dottor Pignatone non abbia ancora avvertito la necessità di sospendersi dalla delicata funzione” che ricopre.