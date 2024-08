Dieci cose che ho imparato facendo l’aiuto enologo per qualche giorno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

Ho passato una settimana in cantina e in vigna, accanto a produttori e ho imparato sul mondo del vino più di quanto fosse successo negli ultimi anni. Ho capito che la parte romantica di questo lavoro esiste, ma non è quella che ci hanno sempre raccontato i produttori. E ho capito che se tutti noi, prima di bere un calice, passassimo del tempo a lavorare davvero alla produzione di quel vino, smetteremmo di giudicarlo dall'alto della nostra spocchia fatta di sentori e i calici smossi, saremmo disposti a pagarlo di più, e lo rispetteremmo diversamente. Ci sono mille variabili imprevedibili e mille impreviste: se non sai cosa fare, il rischio di sbagliare o di perdere tutto è altissimo. E per rifare un altro vino dovrai aspettare una nuova vendemmia.