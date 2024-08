Devo dire una cosa su Paola Egonu Olimpiadi dopo l’Oro il giornalista Rai non si trattiene

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Italia è medaglia d’oro nella pallavolo femminile alledi Parigi 2024. La Nazionale del ct Velasco batte in finale oggi 11 agosto gli Stati Uniti per 3-0 (25-19, 25-20, 25-17) e conquista il primo titolo olimpico della propria storia. Il trionfo del volley ai Giochi regala la 40esima medaglia alla spedizione azzurra a Parigi: 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi., Sylla, Orro, Bosetti, Antropova, Danesi, Fahr e il resto del gruppo tricolore confezionano una prova perfetta, cominciata con il percorso nella fase a gironi e proseguita con le vittorie per 3-0 nei quarti e in semifinale contro Serbia e Turchia. L’Italia parte sparata, con Sylla in cattedra: la difesa azzurra non lascia cadere nulla,capitalizza in attacco e il break (6-1) è servito.