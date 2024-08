Da dove vengono i medagliati dell’Italia alle Olimpiadi 2024? La classifica Regione per Regione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Italia ha conquistato 40 medagliedi Parigi: 12 ori, 13 argenti, 15 bronzi. Confermato il totale di tre anni fa a Tokyo, ma rispetto alla spedizione in Giappone è aumentato di due unità il comparto degli allori del metallo più pregiato. Visto che i risultati d’eccellenza sono stati conseguiti in specialitàsono presenti più di un atleta, come ad esempio accadesquadre (pensiamotredici pallavoliste,cinque ginnaste, ai quattro schermitori e via dicendo), in totale si annoverano 87(31 ori, 29 argenti, 27 bronzi), con naturalmente alcuni “doppioni” (pensiamo ad esempio Alice D’Amato oro alla trave e argento nella gara a squadre).