Chiesa braccio di ferro con la Juventus Volontà netta – SI

(Di lunedì 12 agosto 2024) Federicosta conducendo un vero e propriodicon la. La suaè chiara ee va in contrasto con i bianconeri. Gli aggiornamenti da Sportitalia. PERMANENZA – Federiconon vuole assolutamente lasciare la. La posizione del ragazzo è chiara: si è messo in testa di far valere il suo contratto in scadenza fino al 2025. La scadenza è segnata al prossimo 30 giugno,vorrebbe giocarsi le sue carte in bianconero e provare a convincere Thiago Motta in campo durante il corso della stagione. Questo pur di rischiare un anno fuori rosa e senza partite. FERMO – Lasi trova nella situazione opposta: ha espresso ladi monetizzare dalla cessione del calciatore e sta spingendo per l’addio prima della fine del mercato. L’interesse c’è dall’estero ma è superficiale in questo momento, non ci sono offerte concrete.