Atletica i top&flop delle Olimpiadi | Battocletti la migliore Fabbri e Simonelli le cocenti delusioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Italia ha conquistato tre medaglie nell’alledi Parigi 2024: l’argento di Nadiasui 10.000 metri, i bronzi di Andy Diaz nel salto triplo e di Mattia Furlani nel salto in lungo. Era inevitabile fare peggio dei cinque ori di Tokyo 2020, che rappresentano un unicum nel panorama a cinque cerchi per il Bel Paese. Si contano ben diciassette finalisti, ovvero azzurri che si sono classificati nelle prime otto posizioni: sono sette in più rispetto alla trasferta in terra giapponese, tanto che la nostra Nazionale ha chiuso con 65 punti all’attivo utili per il sesto posto finale.