Al Cardarelli tre trapianti di fegato in 3 giorni

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 12 agosto 2024) Antonio D’Amore, direttore generale: “La speranza di vita degli altri dipende anche dalla nostra capacità di donare speranza, invito tutti ad effettuare le dichiarazioni di donazione dei propri organi” Napoli. «Isono una procedura chirurgica e medica estremamente complessa che richiede altissime competenze e modelli organizzativi efficienti. Per fare, però non basta avere una sanità efficiente, è fondamentale che vi siano sempre più cittadini disponibili a donare i propri organi». Lo dice Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’AORN, in cui la scorsa settimana sono stati effettuati trediad uomini di 50, 55 e 61 anni.