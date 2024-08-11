Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 16:30 (Di domenica 11 agosto 2024) NOTIZIARIO 11 08.24 ORE 16.20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA Roma FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA PARCO LEONARDO DIREZIONE Roma PERCORRENDO LA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI ROM A SAN CESAREO CODE SULLA PRINCIPALE VIA MAREMMANA TRA VIA DELL’ARTIGIANATO E VIA DI COLONNA NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA SI RALLENTA SULLA STATA APPIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA MIGLIARA 51 DIREZIONE TERRACINA CI SPOSTIAMO NELLA PROVINCIA DI RIETI, IN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA GOLE DEL VELINO DIREZIONE STRADA REGIONALE DI LEONESSA MENTRE IN PROVINCIA DI VITERBO INCIDENTE RISOLTO IN VIA CASSIA E TRAFFICO REGOLARE LOCALITA FORCONE NEI DUE SENSI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 15:30 - 24 ORE 15. NOTIZIARIO 11 08. 20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA ROMA FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA PARCO LEONARDO DIREZIONE ROMA PERCORRENDO LA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO SULLA STATALE CASSIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LOCALITA FORCONE E SAN MARTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA CASSIA SI RALLENTA A SUTRI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VIALE DELLA STAZIONE DIREZIONE ROMA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 13:30 - Servizio fornito da Astral. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI, MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL KM 8+800 CIRCA, QUINDI ALL’ALTEZZA DEL LAGO IN DIREZIONE MARINO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 12:30 - I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI. INCIDENTE SULLA VIA DEI LAGHI, CODE ALL’ALTEZZA DEL LAGO DI ALBANO NELLE DUE DIREZIONI. VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 12. SOSPESA LA LINEA FIRENZE-ROMA A ORVIETO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA FORTI DISAGI SULLA A1 FIRENZE-ROMA PER UN INCIIDENTE AVVENUTO AL KM 431. romadailynews
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