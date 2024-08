Traffico Roma del 11-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione contratti sulla A1 nel trattoNapoli te la diramazione diSud Valmontone perintenso in direzione Napoli alla rustica momentaneamente chiusa per un incidente via atanasio Soldati all’altezza di via Osvaldo Licini un altro incidente nella nelin via Pietro Fumaroli in prossimità di via Aristide Staderini per agevolare gli spostamenti attivo anche il fermo mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge in zona Vaticano per la recita della preghiera alla Regina Coeli con Papa Francesco e la benedizione dei fedeli in piazza San Pietro previsto alle ore 12 così Elisa già la circolazione per l’afflusso è successivo deflusso dei fedeli per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.