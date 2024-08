Soggiorni climatici è flop Aderiscono solo 17 anziani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Diciassette partecipanti contro gli 84 dell’anno scorso.totale per la nuova organizzazione dei viaggiper gli, che quest’estate ha avuto l’adesionedi un quinto della platea storica. Dopo anni, l’amministrazione ha deciso di cambiare le modalità di gestione e organizzazione, affidandosi a un’agenzia turistica di Vicenza. Il soggiorno proposto è di 9 notti tutto compreso all’inizio di settembre a Igea Marina con un numero massimo di 50 partecipanti. "Aumentiamo la possibilità di usufruire di questo servizio, diamo un’opportunità ai più bisognosi, istituendo anche fasce isee per i contributi comunali", aveva spiegato l’amministrazione. Tuttavia, la proposta non è piaciuta. Per lo scaglione Isee da 0 a 5mila euro era previsto un aiuto pari al 50% della spesa totale di 675 euro: in questa fascia gli iscritti sono stati appena 2.