Regionali c’è il primo duello De Pascale e Ugolini faccia a faccia il 19 settembre

(Di domenica 11 agosto 2024) C’è una data per il(per ora)ufficiale tra Elenae Michele de, rispettivamente candidati a presidente dell’Emilia-Romagna per il centrodestra e il centrosinistra alle prossimedi novembre. Il, che sarà ilin Romagna (in attesa che anche in Emilia ci possa essere una data), si terrà il 19alla Fiera di Cesena, alle 9.30 sotto l’organizzazione di Legacoop. Il"metterà al centro del confronto il documento di proposte presentato nei giorni scorsi ai due candidati". All’iniziativa parteciperà il presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, e i lavori saranno introdotti dal presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi.