Provincia di Urbino sì ma con poteri nuovi

(Di domenica 11 agosto 2024) "Prima della nuova, occorre ridare un senso all’entele": anche il consigliere regionale ed ex sindaco di Fermignano Giorgio Cancellieri dice la sua sull’idea di una nuovadie dell’entroterra, allargando la visione alla prospettiva di restituire a livello nazionale risorse e competenze alle province. Cancellieri parte da una considerazione generale: "Io sono complessivamente d’accordo con l’idea di creare attorno ae al Montefeltro unaautonoma. Entro gli attuali confini, ci sono esigenze e dinamiche socio politiche e territoriali molto diverse tra costa e aree interne. Ad oggi, le due città costiere sono meglio servite rispetto alle città interne. E non si parla solo di realtà piccolissime: ci sono comuni di media grandezza come Fossombrone, Fermignano, Cagli, Sassocorvaro Auditore, Urbania e altri.