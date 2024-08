Pallamano maschile | la Spagna si prende il bronzo alle Olimpiadi Battuta la Slovenia di misura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) La prima finale della giornata del torneo didi Parigi 2024 se l’è aggiudicata lache, nel duello per la medaglia di, ha battuto lacon lo score di 23-22. In un duello tiratissimo, le Furie Rosse sono riuscite ad avere la meglio sui balcanici sprintando nel secondo tempo, dopo che la prima frazione si era chiusa in perfetta parità sul 12-12. A fare la differenza è stato il break, in una sfida fatta di sorpassi e controsorpassi, che era sul 21-21 al 55?, concretizzato dreti di Serdio e Dujshebaev, prima del tentativo di rientro degli sloveni materializzatosi però solo nel gol di Dolenec al 58?. Laha provato poi a svuotare la porta per aggiungere un giocatore di movimento in più, senza però riuscire a cogliere il gol del pareggio.