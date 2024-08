Operai al lavoro nelle scuole Quattro cantieri del Comune Pure la Provincia investe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Mondo della scuola in vacanza,al. Sonoi progetti elaborati dai tecnici comunali per altrettante. Alla primaria De Amicis saranno adeguati i locali seminterrati dove si realizzerà la mensa con una spesa di 380mila euro. Con 375mila euro si deve ampliare anche la primaria Mirabello, mentre alla primaria Gabelli va realizzato un impianto elevatore a servizio dei locali adibiti a mensa (131.639 euro). Alla scuola d’infanzia Sante Zennaro una delibera di Giunta ha deciso l’adeguamento dell’alloggio ex custodia per la realizzazione di un locale dove sarà porzionato il cibo da servire ai bambini e altri locali accessori (71.331 euro). I fondi sono stati ottenuti dal Pnrr. E anche la, approfittando della pausa estiva, sta adeguando gli edifici scolastici.