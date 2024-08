Olimpiadi le ragazze del volley ci regalano l’oro più bello

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 11 agosto 2024) Nell’ultima giornata delledi Parigi 2024 la Nazionale difemminile conquista il 12° per l’Italia umiliando le statunitensi, campionesse olimpiche in carica, per 3-0. Danesi, Sylla e compagne spengono le avversarie coi parziali di 25-18, 25-20, 25-17. Strepitosa la prova di Paola Egonu, che ha realizzato 22 punti. Il destino ha voluto che fosse il condottiero Julio Velasco (argento con la Nazionale maschile ad Atlanta 1996) a spezzare la maledizione d’oro del. A fine anno Velasco si trovò al capezzale di una Nazionale in fortissima difficoltà, non ancora qualificata per i Giochi. Qualche mese dopo, ecco il successo nellaball Nations League e uno strepitoso oro olimpico. C’è l’Italia sul tetto del mondo, dopo una finale dominata e senza storia.