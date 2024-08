Napoli-Modena Bisoli | Orgoglioso dei giocatori ma sono contento di uscire

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) “Abbiamo giocato contro una corazzata. Dovevamo essere bravi a chiudere gli spazi edeicherimasti lucidi nella fatica e hanno sfiorato il gol: non solo la traversa, anche con Palumbo davanti al portiere”. Lo ha detto a Sport Mediaset il tecnico del, Pierpaolodopo la sconfitta ai calci di rigore contro ilai trentaduesimi di Coppa Italia. “soddisfatto di essere uscito, nonipocrita: per noi è una partita in più, l’importante è il campionato – ammette l’allenatore -. Se riesco ad entrare in empatia con i, possiamo fare bene. Ho ereditato una squadra importante, ho fatto piccoli ritocchi. Se icapiscono l’importanza del lavoro, credo che possiamo dare soddisfazioni ai tifosi e alla società. Questo club è serio e ha potenzialità”. Sugli obiettivi: “Possiamo lottare per i playoff, non mi tiro indietro.