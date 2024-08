L’ecologia politica per salvare l’Appennino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Cosa favorisce la permanenza delle nuove generazioni in Appennino? Quali sono gli spazi di cultura e socialità che possono alimentare il loro presente e renderle capaci di costruire nuovi futuri possibili? Futuro è il tema della quinta edizione della Scuola di Ecologiain Montagna. Dall’11 al 13 ottobre 2024, i corsi si terranno anche quest’anno nel territorio di Castiglione dei Pepoli e, in un’ottica di rete, in tutta l’area delbolognese, grazie alla collaborazione con i Comuni di Camugnano e San Benedetto e con l’Unione Appennino Bolognese. Ideata dell’Associazione Boschilla in collaborazione con Articolture, casa di produzione culturale di Bologna e Bottega Bologna, la scuola gode del patrocinio della Regione ed è realizzata grazie al contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e in partnership con l’Associazione Riabitare l’Italia.