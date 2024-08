Inter raggiunta dal Chelsea all’ultimo munito | primo squillo di Marcus Thuram

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Finisce con un pareggio l'ultimo test pre-campionato dell', bloccata sull'1-1 dala Londra. Senza gli infortunati Taremi, Zielinski, Arnautovic e De Vrij, l'acciaccato Chalanoglu e Lautaro appena rientrato in Italia dalle vacanze, Inzaghi conferma gran parte della squadra titolare vista contro l'Al Ittihad, con Carlos Augusto per Bastoni in difesa e Asllani in regia. Davanti la coppia Correa-. I ritmi non sono elevatissimi e le occasioni latitano. Bravo Sommer a disinnescare a mano aperta una conclusione di Guiu dall'no dell'area di rigore al 9', frutto di un leggero predominio territoriale dei londinesi. L'punge poco, fatica a venire fuori in contropiede, ma quando lo fa bene trova il vantaggio al 26': incursione centrale di Bisseck, palla per Correa che manda in porta, bravo a superare Sanchez in uscita.