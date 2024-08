Highlights Atletico Madrid-Juventus 2-0 | amichevole 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Glie i migliori momenti di, matchprecampionato/25 giocato a Goteborg, in Svezia. Ladi Thiago Motta viene sconfitta per 2-0 dai Colchoneros di Diego Simeone grazie alle reti di Joao Felix e Correa su rigore. Per i bianconeri si trattava dell’ultima uscita prima della prima giornata di campionato dove troverà di fronte a sé il neopromosso Como. Di seguito ilcon le migliori azioni e i gol. João Félix à lei da bomba ?#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Amigavel #Atléticopic.twitter.com/6bCIAqojjL — sport tv (@sporttvportugal) August 11,?? Atlético de2×0?? ?? Ángel Correa ?? Amistoso Internacional Único pic.twitter.com/cglifxqPVv — TA NA REDE FC (@tanaredef0) August 11,2-0:) SportFace.