Ginnastica Emanuela Maccarani | Rivincita? Non avrei mai accompagnato la squadra se ci fosse stato un briciolo di verità su di me

(Di domenica 11 agosto 2024) “? No, non dovevo né vincere né perdere. Solo portare laserena in pedana. Il nostro è uno sport di automatismo, fa sorridere che queste ragazze sono le colleghe delle presunte maltrattate. Come si può pensare di lasciarmi allenare queste ragazze severo”. Parola di, direttrice tecnica dell’Accademia internazionale di Desio indagata lo scorso anno per un’inchiesta sportiva sugli abusi psicologici e vessazioni ai danni di alcune ginnaste che l’avevano accusata, per poi venire ammonita dalla giustizia sportiva (per “accesso di affetto verso le atlete) e tornare nelladelle Farfalle. Al termine della medaglia di bronzo conquistata nella finale a squadre all-around alle Olimpiadi,ha voluto fare chiarezza sulla sua posizione: “Credo che bisogna avere grande equilibrio, oltre che essere consci di ciò che èl’operato.