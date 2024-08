Gaia Giovannini da San Giovanni Bologna all’oro olimpico di Parigi | La pallavolo è la mia missione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Brilla l’Italia ai Giochi die fanno un figurone le Due Torri. Che, a proposito di anniversari, sessant’anni fa - ma in Giappone si gareggiò dal 10 al 24 ottobre -, di ori ne vinse addirittura tre. Due nell’equitazione con un giovanissimo e talentuoso Mauro Checcoli. E uno nel tiro a volo con Ennio Mattarelli, oggi splendido novantacinquenne, capace di fare la storia di questo sport essendo diventato poi progettista di fucili leggendari e produttore di macchine spara-piattelli. I Giochi disi chiudono con la splendida medaglia di, 22 anni da Sanin Persiceto. Come Marco Belinelli. A Sanil sindaco Lorenzo Pellegatti sta pensando a qualcosa di speciale per. A Marco, quando vinse il titolo Nba - tuttora unico italiano -, venne conferito il Pesco d’Oro.