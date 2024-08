Esempio di integrazione polemica per il tweet di Vespa su Egonu e Sylla nate in Italia Lui insiste | Avere la pelle nera conta ancora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Un infelicedi Brunosulla vittoria dell’Italvolley femminile alle Olimpiadi infiamma lasocial. Per celebrare l’oro, il conduttore politico Rai ha scelto di fare i suoi complimenti in particolare a Paola(chiamata “Enogu”) e Myriam, schiacciatrici e colonne della nazionale, descrivendole come “brave, nere,ne” ed “divincente“. Il problema è che nénéhanno mai avuto bisogno di “integrarsi” nel nostro Paese, essendorispettivamente a Cittadella (Padova) e a Palermo: una circostanza che in moltissimi hanno fatto notare a, anche con l’aggiunta di “informazioni contestuali” al suo post su X, in cui si fa notare come parlare disia in questo caso “errato e fuorviante“. Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu e Myriam:brave,nere,ne.