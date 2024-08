E' stato un successo abbiamo reso felici gli italiani | Malagò parla dopo le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) “40 medaglie come Tokyo, con 2 ori in più. Siamo molto contenti, non era affatto scontato, soprattutto fino a 4-5 giorni fa, che tutto questo avvenisse. Èperchéportato 87 atlete e atleti in finale, ed è quello che ho sempre sostenuto: per prendere 40 medaglie devi avere almeno il doppio di persone che sono competitive all'inizio in zona medaglia. Poi se sei fortunato puoi realizzarne il 50% o meno, e noi questo lorispettato. Molte medaglie lelasciate per strada, qualcuna veramente con grande sfortuna o accadimenti, altre leguadagnate oggettivamente in un modo che per i non addetti ai lavori è sembrato sorprendente”. Così il presidente del Coni Giovanniin esclusiva a LaPresse, tracciando un bilancio delledi Parigi 2024.