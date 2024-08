Dramma in Puglia esplosione in un trullo | si scava tra le macerie

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 agosto 2024) In questa domenica di agosto una tragedia scuote la. Una esplosine si è verificata all’interno di un. Sitra le. Una forteha svegliato i residenti e i turisti che si trovano nei pressi di Cisternino, in provincia di Brindisi. Un forte boato che ha portato le persone a chiedersi cosa fosse successo e le risposte sono arrivate poco dopo. Ildopo l’– cityrumors.it – foto AnsaCome riportato da La Repubblica, intorno alle 8:15 di questa domenica 11 agosto unaè stata registrata in un. Al momento dell’incidente all’interno della struttura erano presenti quattro persone: i proprietari e due ospiti della coppia. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e i soccorsi per aiutare tutti i coinvolti in questa tragedia.