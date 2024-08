Deve vivere in pace | Velasco il commovente messaggio a Baggio dopo l' oro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024)aver vinto l'oro olimpico con l'ital volley femminile, l'allenatore Julioai microfoni di Rai Sport ha subito avuto un pensiero per Roberto. Ancora oggi, infatti, il "Divin Codino" rivive con rammarico il penalty fallito contro il Brasile ai Mondiali di Usa '94. Uno degli errori che costarono caro alla Nazionale. "No, non è vero che non ho mai avutoin questi 28 anni", ha detto, che ha fatto riferimento all'ex calciatore per ribadire il suo tipo di approccio alla vita e al mondo dello sport. "Io non sono come, che dice di non avereperché ancora oggi si rammarica quel rigore sbagliato – ha detto a caldo a Rai Sport -.in, sono cose che succedono. A volte si vince per due punti, altre volte si perde. Quella squadra è stata veramente straordinaria, ha perso una partita solo per due palloni.