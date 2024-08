Baseball la corsa scudetto Hotsand avvio in salita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Parma ha vinto le prime due gare (4-2, 3-0) contro laMacerata nella semifinaledi. I maceratesi devono rimettere in discussione la qualificazione, passerà il turno chi vincerà almeno 4 gare delle 7 in programma. Le luci sono puntate alle 20.30 di domani, martedì e mercoledì quando Parma giocherà a Macerata. "L’obiettivo – spiega Andrea Graziani, presidente della– è arrivare a giocare gara6". Intanto sono andate in archivio le prime due prove. "Pesano le due sconfitte, anche se ci sono state le occasioni per ribaltare il risultato, ci è mancato quel gesto in più per pareggiare. Loro sono stati molto accorti, sono i campioni in carica, hanno l’esperienza per disputare certi match mentre noi abbiamo diversi debuttanti, eppure abbiamo dimostrato di non essere inferiori". In gara1 i maceratesi eravamo avanti 2-0.