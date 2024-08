United e San Marino partono dalla Toscana Per il derby attesa fino all’ultima giornata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Preparano la valigiaRiccione e San. Le due squadre di casa nostra di serie D inizieranno il proprio cammino in campionato entrambe lontano da casa. Sul campo dello Zenith Prato, lo, mentre i titani andranno a far visita al Tau Altopascio. Direzioneper le due formazioni biancazzurre che la settimana dopo debutteranno in casa. E sarà subitoal ’Nicoletti’ per loche riceverà la visita del Forlì. Mentre il Sanse la vedrà ad Acquaviva proprio con quello Zenith Prato primo avversario dei vicini di casa della riviera. Diin, quello tra le due formazioni biancazzurre della riviera e del Titano si giocherà. Le date da segnare sul calendario sono 22 dicembre per la gara d’andata e 4 maggio per quella ritorno, nel giorno dei verdetti finali. In mezzo tutti gli altri faccia a faccia con le formazioni romagnole.