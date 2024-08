Pavia la lite tra due ragazzini degenera in rissa | insulti agli agenti intervenuti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 - Laè iniziata tra due, 15 e 16 anni,ndo poi intra i rispettivi amici, con una decina di minori coinvolti. Erano circa le 2 di oggi, sabato 10 agosto, quando le Volanti della polizia sono intervenute in piazza della Vittoria, chiamando in supporto anche equipaggi dei carabinieri. Non è stato invece necessario l'intervento dei soccorsi sanitari, perché per fortuna nessuno è rimasto ferito. Tutto sarebbe iniziato perché uno dei due giovanissimi accusava l'altro di aver tentato di rubare la borsetta della fidanzatina e gli animi si sono in breve surriscaldati, non solo tra i due ma anche tra i rispettivi gruppetti di amici arrivati subito a dare manforte.