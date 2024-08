Parigi 2024 Italia-Usa | azzurre per sfatare il tabù del volley ma è già storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Lesi apprestano ad affrontare la finale per l’oro contro gli Stati Uniti alle Olimpiadi di: è la prima finale olimpica delladella Nazionalena difemminile. Una pagina diè già stata scritta, ma ora c’è un finale tutto da vivere e la speranza è che “si concluda come la più bella delle fiabe“, parola di capitan Danesi. Sarebbe uno splendido finale per un gruppo che si è dovuto ritrovare dopo le batoste del 2023: un Europeo inchiuso al quarto posto tra le mille polemiche, che si sono poi alimentate con il deludente preolimpico che ha costretto la Nazionale a giocarsi la qualificazione ai Giochi nel, tramite ranking.