Olimpiadi 2024 a poche ore dalla finale Tamberi è ko le foto dall’ambulanza e lo sconforto | Ho vomitato sangue non so come farò

(Di sabato 10 agosto 2024) Mancanoore alladel salto in alto delledi Parigi(in programma attorno alle 19), e la partecipazione del campione in carica Gianmarcoappare sempre più appesa a un filo. Dopo i problemi accusati la scorsa settimana, l’atleta italiano ha avuto una colica renale alle 5 di questa mattina. A riferirlo è stato lo stesso saltatore azzurro su Instagram. «Scenderò in pista questa sera ma non so davveroin queste condizioni a saltare», ha detto stamattina in riferimento alladel salto in alto in programma alle 19. Nel pomeriggio, ad aggiornare i fan sulle condizioni del campione 32enne è stata la moglie Chiara Bontempi. Con un paio di stories “volanti” su Instagram, la signoraha condiviso coi follower ladel saltatore su una barella d’ospedale, una vistosa flebo al braccio.