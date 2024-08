Non solo fuoco la legna è una scelta gastronomica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024) Con la stagione estiva – e in vista del Ferragosto – non mancano le occasioni per dedicarsi alla cottura dei cibi “alla brace” e il successo della pietanza dipende anche dallautilizzata. Gli italiani sembrano sempre più consapevoli del valore gastronomico di questo “ingrediente” naturale da utilizzare per la cottura e l’affumicatura. L’Italia peraltro è il primo importatore al mondo dida ardere e in questo campo non si bada a spese: c’è chi ordina onlinemi sudamericani o esotici per il barbecue, mentre quasi un terzo dei consumatori (31,9%) è disposto a pagare il 10% in più per acquistare legno proveniente da fonti sostenibili. Uno su cinque pagherebbe il 15% in più e il 14,3% fino al 20% in più. Il 7,7% sarebbe disposto a spendere fino al 25% in più per cuocere in maniera sostenibile.