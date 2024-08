Meghan Markle Shock | Perchè Voleva Farla Finita!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 10 agosto 2024)parla di un argomento molto toccante in televisione, condividendo esperienze personali molto intime. Ecco che cosa ha detto! Di nuovo sotto i riflettori televisivi,ha affrontato un argomento delicato, condividendo la sua esperienza personale durante lo show CBS Sunday Morning. Insieme al principe Harry, ha parlato della loro iniziativa per combattere il bullismo e l’eccessiva esposizione mediatica, che spesso causa disagio emotivo tra i giovani. Durante l’intervista, hanno promosso l’associazione Archewell e la loro iniziativa “The Parents Network”, che supporta le famiglie dei ragazzi coinvolti in queste situazioni difficili. Il dialogo sulla salute mentale è stato al centro dell’intervista, conche ha sottolineato l’importanza di affrontare apertamente questi argomenti.